Песков сообщил о распространении закона о дискредитации добровольцев на бойцов ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольческих формирований, содействующих Вооруженным Силам РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что ЧВК «Вагнер» относится к таким формированиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После подписания президентом закона журналист радиостанции «Говорит Москва» уточнил у господина Пескова, относится ли ЧВК «Вагнер» к негосударственным вооруженным формированиям, за дискредитацию которых введена ответственность. «Безусловно. Речь идет о всех формированиях»,— сообщил господин Песков.

Подписанный президентом закон вносит поправки в статьи 207.3, 280.3 УК РФ и статью 20.3.3 КоАП. За фейки про участников спецоперации, в том числе добровольцев, грозит до 15 лет колонии, а за их дискредитацию — до 7 лет. Дискредитация участников спецоперации по административной статье наказывается штрафом до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. — для юрлиц.

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