Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на территории страны. По его словам, силы «Вагнера» будут находиться в Белоруссии за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Belarusian Presidential Press Office / AP Александр Лукашенко

Фото: Belarusian Presidential Press Office / AP

«Гарантии безопасности, как Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет», — рассказал президент Белоруссии (цитата по БЕЛТА).

По словам президента Белоруссии, министр обороны его страны Виктор Хренин говорил, что ему бы не помешало бы в армии такое подразделение, как «Вагнер». «Я согласен. Разговаривай с ними»,— добавил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что бойцов «Вагнера» «бояться нечего» и что их боевой опыт будет полезен его военным.

Вечером 24 июня, когда Евгений Пригожин после переговоров с Александром Лукашенко объявил об отводе своих наемников в полевые лагеря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Анастасия Ларина