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Коммерсантъ FM
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Путин криминализировал дискредитацию добровольных формирований

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев, предусматривается лишение свободы на срок до семи лет. Госдума приняла эти поправки в УК 14 марта, а на следующий день их одобрил Совет федерации.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Закон вносит поправки в ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) и ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) УК РФ. За фейки о любых участниках спецоперации, в том числе о добровольцах, грозит до 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.

Кроме того, с пяти до семи лет увеличивается наказание за распространение фейков и повторную дискредитацию, если это привело к смерти или массовым беспорядкам.

Дискредитация участников военной операции по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП) будет наказываться штрафом в размере до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Ввести ответственность за дискредитацию всех участников спецоперации просил основатель частной военной кампании «Вагнер» Евгений Пригожин. Авторы законопроекта — спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов. О внесении поправок в Госдуму стало известно 1 марта.

Анастасия Ларина

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