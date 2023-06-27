Столтенберг: НАТО будет наблюдать за перемещениями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет следить за перемещениями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, НАТО обеспечит безопасность каждого члена альянса, особенно тех, которые граничат с Белоруссией.

«Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией. Это обсуждалось в ходе ужина»,— сказал Йенс Столтенберг по итогам неформального ужина с главами ряда стран НАТО в Гааге (цитата по «РИА Новости»).

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. Наемники ЧВК смогли занять штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое прекратили сегодня, 27 июня. После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК отошли в «полевые лагеря».

Сегодня Александр Лукашенко подтвердил прибытие Евгения Пригожина в Белоруссию. По словам главы государства, наемникам предложили одну из заброшенных частей и помощь при размещении в случае необходимости. Сейчас они находятся в полевых лагерях в Луганске.

Подробнее — в материале «Ъ» «Союзный государь».

Олеся Павленко