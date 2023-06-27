США ввели санкции против связанных с ЧВК «Вагнер» структур в Африке

США внесли в санкционный список четыре юридических и одно физическое лицо, связанные, по версии Вашингтона, с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

В список вошли:

базирующая в ЦАР алмазодобывающая компания Diamville;

базирующая в ЦАР компания Midas Resources, занимающаяся добычей ископаемых;

торговая компания из ОАЭ Industrial Resources General Trading;

российская ООО «ДМ»;

Андрей Иванов 1983 года рождения.

Как утверждается в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, «Вагнер» занимается незаконной торговлей золотом и алмазами добытыми ЦАР и Судане. Ведомство, ссылаясь на открытые источники, считает, что компании, аффилированные с ЧВК, отправляют ископаемые для очистки в ОАЭ.

США в январе объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон в июне планировал ввести санкции против компании, но отложил решение из-за мятежа. Как утверждала газета, США не хотят введением санкций помочь президенту РФ Владимиру Путину. Господин Миллер не подтвердил информацию. Он отметил, что Госдепартамент никогда не комментирует сроки введения санкций и выбирает время, которое даст «максимальное воздействие».

Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении марша на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК уехал в Белоруссию. ФСБ закрыло уголовное дело в отношении господина Пригожина.

О том, как на события в России отреагировали за границей,— в материале «Ъ» «Министры оценили "Вагнера"».

Эрдни Кагалтынов