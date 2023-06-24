WSJ: США отложат введение новых санкций против ЧВК «Вагнер»

США планируют отложить введение санкций в отношении ЧВК «Вагнер» из-за попытки мятежа ее основателя Евгения Пригожина. Вашингтон не хочет введением санкций случайно помочь президенту России Владимиру Путину, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«Вашингтон не хочет, чтобы казалось, что он принимает чью-то сторону в этом деле»,— сказал собеседник издания.

По информации WSJ, Госдепартамент США планировал во вторник, 27 июня, объявить о новых ограничениях, которые касаются «золотого бизнеса» ЧВК «Вагнер» в Африке. Санкции, в частности, планировалось ввести против горнодобывающей компании, которую ЧВК открыла в Центральноафриканской республике, сообщает источник издания.

Ранее сегодня, 24 июня, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России с четырьмя мировыми лидерами. Разговор состоялся с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Позже пресс-служба господина Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе российского коллеги. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России». Основатель ЧВК распорядился остановить марш. Кремль сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено.

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Эрдни Кагалтынов