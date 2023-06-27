Депутат Госдумы Хинштейн отрицает передачу Росгвардии техники ЧВК «Вагнер»

Передача Росгвардии военной техники ЧВК «Вагнер» не обсуждается, заявил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн в Telegram со ссылкой на сотрудников ведомства. Ранее сегодня, 27 июня, глава Росгвардии Виктор Золотов анонсировал появление у ведомства тяжелого вооружения и танков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военная техника на улицах Ростова 24 июня

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Военная техника на улицах Ростова 24 июня

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа. Заявки были сформированы Росгвардией и направлены в Минпромторг, Минфин и другие ведомства еще весной. Решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой — было принято президентом в начале года и не связано с последними событиями (мятежом ЧВК “Вагнер”.— “Ъ”). Просто до поры до времени — о нем не сообщалось»,— написал господин Хинштейн.

О том, что Росгвардии собираются передать военную технику ЧВК «Вагнер», сообщил Telegram-канал Brief без ссылок на источник информации.

Ранее о планах передать технику ЧВК вооруженным силам России заявил основатель компании Евгений Пригожин. По его словам, «Вагнер» планировал передать технику в начале июля в знак протеста из-за приказа Минобороны, обязывающего всех добровольцев подписывать контракты с министерством. Однако потом, как утверждает господин Пригожин, по позициям ЧВК был нанесен удар, и она решила пойти маршем на Ростов-на-Дону и Москву. ФСБ возбудила уголовное дело о военном мятеже.

К утру 24 июня бойцы ЧВК заняли военные объекты в Ростове-на-Дону. Ситуацию урегулировали к вечеру того же дня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, а сам господин Пригожин отправился в Белоруссию. Кремль пообещал, что уголовное дело против него закроют.

Сегодня, 27 июня, Минобороны сообщило, что начата подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в армейские подразделения, а ФСБ прекратила уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Эрдни Кагалтынов