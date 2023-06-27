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Коммерсантъ FM
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Золотов анонсировал появление у Росгвардии танков

У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом. Примерные сроки получения вооружений он не назвал.

«У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования»,— рассказал господин Золотов журналистам. Он пообщался с ними перед выступлением президента Владимира Путина, который встретился с военными и правоохранителями.

Господин Путин посвятил выступление ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Президент сказал, что военные встали на пути смуты и остановили гражданскую войну. Виктор Золотов убежден, что победим, мятежники не взяли бы Москву. Он также допустил, что мятеж был инспирирован Западом.

О реакции на мятеж в РФ — в публикации «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер

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