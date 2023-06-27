Минобороны сообщило о начале передачи техники ЧВК «Вагнер» армии

Минобороны России сообщило, что начата подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в армейские подразделения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил РФ»,— сказали в оборонном ведомстве.

Ранее о таких планах заявлял сам глава ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, «Вагнер» планировал передать технику в начале июля в знак протеста из-за приказа Минобороны, обязывающего всех добровольцев подписывать контракты с ведомством. Однако потом, как утверждает господин Пригожин, по позициям ЧВК был нанесен удар и они решили пойти маршем на Ростов-на-Дону и Москву. ФСБ возбудила уголовное дело о военном мятеже. К утру 24 июня бойцы ЧВК заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Ситуацию урегулировали к вечеру того же дня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, а сам господин Пригожин отправился в Белоруссию. Кремль пообещал, что уголовное дело против него закроют.

Сегодня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Как пояснила спецслужба, что при расследовании дела было установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

Подробности — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».