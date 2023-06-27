ФСБ прекратила уголовное дело о вооруженном мятеже

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» прекращено, сообщил центр общественных связей ФСБ. В сообщении отмечается, что при расследовании дела установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела»,— сообщила спецслужба.

Ст. 31 УК РФ «Добровольный отказ от преступления» предполагает, что лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, «если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца».

Вечером 23 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. К утру бойцы ЧВК заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Ситуацию урегулировали к вечеру 24 июня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Белоруссию. Кремль пообещал, что уголовное дело против него закроют.

Подробности — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер