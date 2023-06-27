Токаев рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил полную поддержку его действий на фоне попытки мятежа. Главы государств также обсудили предстоящий осенью визит президента России в Казахстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года»,— рассказал господин Токаев на мероприятии, приуроченном ко Дню работников СМИ.

Касым-Жомарт Токаев также заявил о принципиальной позиции Казахстана, направленной на укрепление многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства.

Поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, президент отметил, что казахстанские журналисты успешно справляются с объективным освещением событий, происходящих за рубежом.

«Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов»,— добавил он.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Утром 24 июня Владимир Путин проинформировал о произошедшем коллег из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заверил господина Путина, что «происходящие события — это внутреннее дело России».

К вечеру того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была урегулирована. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Милена Костерева