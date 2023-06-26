Президент ОАЭ поинтересовался у Путина оценками ситуации вокруг мятежа в РФ

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры по инициативе эмиратской стороны. Президент ОАЭ «был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня», сообщила пресс-служба Кремля.

«Получив исчерпывающую информацию, эмиратский лидер заявил о полной поддержке действий российского руководства»,— говорится в сообщении Кремля.

Стороны также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран с учетом переговоров на Петербургском международном экономическом форуме, которые состоялись 16 июня. Господин Путин поздравил президента ОАЭ с наступающим праздником Курбан-байрам.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

О том, как на события в России отреагировали за границей,— в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев