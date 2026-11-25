Ариэлю Антонио Веласкес-Моралесу вручили приз 18 ноября. Через три дня лотерея штата Массачусетс выложила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) его фото с символическим чеком на $1 млн. Организаторы рассказали, что он купил выигрышный билет в магазине в Восточном Бостоне, где его позднее задержали.