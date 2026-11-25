В США задержали мигранта из Сальвадора после выигрыша $1 млн в лотерею
В Бостоне сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали мигранта из Сальвадора, который на прошлой неделе выиграл $1 млн в лотерею штата Массачусетс, сообщает Fox News.
По данным телеканала, задержанным оказался Ариэль Антонио Веласкес-Моралес. Источники Fox News в ICE уточнили, что его задержали утром 24 ноября в районе Восточный Бостон. Собеседники телеканала также утверждают, что господин Веласкес-Моралес незаконно пересек границу США в районе техасского города Рома в 2013 году. В апреле 2014-го в отношении него вынесли решение о депортации.
Ариэлю Антонио Веласкес-Моралесу вручили приз 18 ноября. Через три дня лотерея штата Массачусетс выложила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) его фото с символическим чеком на $1 млн. Организаторы рассказали, что он купил выигрышный билет в магазине в Восточном Бостоне, где его позднее задержали.
Президент США Дональд Трамп начал масштабную кампанию по борьбе с нелегальной миграцией с начала второго президентского срока. По данным на июль, агенты ICE задержали рекордное число нелегалов — почти 50 тыс. человек.