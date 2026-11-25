Глава «Дом.РФ» ожидает роста цен на новостройки на уровне инфляции в 2027 году
Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко ожидает, что в 2027 году новостройки будут дорожать примерно теми же темпами, что и потребительские товары и услуги. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его оценке, в 2026 году резких скачков цен на жилье нет. Если исключить Москву и несколько других регионов с жильем бизнес-класса, рост составляет около 5% — на уровне инфляции.
«Рост цен ускорялся в зависимости от спроса на семейную ипотеку. Можно критиковать застройщиков за цены, но это рынок, баланс спроса и предложения»,— сказал господин Мутко. Он также допустил всплеск спроса, если инфляция опустится до 4%, а ключевая ставка — до 6-8%. Тогда, по его оценке, ипотечные ставки достигнут комфортных для заемщиков 7-7,5%.
Ввод новостроек в 2026 году «Дом.РФ» оценивает в 40-42 млн кв. м, на 2027 год ожидает сопоставимого результата. За январь-октябрь 2026 года застройщики вывели на рынок 32 млн кв. м жилья — на 1% меньше год к году. При этом десять крупнейших девелоперов во втором-третьем кварталах сократили запуски проектов на 40-50%. Виталий Мутко считает, что действия застройщиков помогут сбалансировать предложение и спрос.