Ввод новостроек в 2026 году «Дом.РФ» оценивает в 40-42 млн кв. м, на 2027 год ожидает сопоставимого результата. За январь-октябрь 2026 года застройщики вывели на рынок 32 млн кв. м жилья — на 1% меньше год к году. При этом десять крупнейших девелоперов во втором-третьем кварталах сократили запуски проектов на 40-50%. Виталий Мутко считает, что действия застройщиков помогут сбалансировать предложение и спрос.