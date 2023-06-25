Мэрия Москвы: работодатели вправе сами определить режим функционирования в нерабочий понедельник

В Москве режим рабочего времени для сотрудников 26 июня работодатели определят сами, сообщили ряду СМИ в пресс-службе столичной мэрии. Речь идет как об организациях, так и об индивидуальных предпринимателях. Ранее понедельник был объявлен нерабочим днем.

«Режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений»,— сообщили в мэрии (цитата по «РИА Новости»). Аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций. «Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни»,— напомнили в пресс-службе.

Нерабочим днем 26 июня было объявлено 24 июня в «целях минимизации рисков» на фоне режима контртеррористической операции. После того как ситуация вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начала разрешаться, решение о нерабочем дне было оставлено столичными властями в силе.

О том, как относятся к нерабочему дню работодатели, читайте в публикации «Ъ FM» «Мы работаем всегда».

Мария Федотова