CNN: США ожидали большего кровопролития в ходе мятежа ЧВК «Вагнер»

Аналитики американской разведки ожидали, что частная военная компания «Вагнер» встретит гораздо больше сопротивления во время мятежа, сообщили источники CNN. По данным телеканала, в Вашингтоне считали, что мятеж будет «гораздо более кровавым, чем он был».

Один из чиновников рассказал CNN, что был удивлен уровнем сопротивления российской армии во время продвижения колонн ЧВК «Вагнера» в Ростов-на-Дону и на пути Москву. Его удивление усилилось «стремительностью» заключения соглашения об урегулировании. «Я знаю, что мы предполагали, что это будет гораздо более жестоким и кровавым»,— сказал собеседник телеканала.

Как сообщал ранее CNN и ряд других американских СМИ, американская разведка заранее предупреждала Конгресс, что Евгений Пригожин «довольно давно готовился бросить вызов военному руководству» России. Разведка сообщала законодателям, что ЧВК «Вагнер» наращивает свои силы на границе.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев