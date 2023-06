NYT и WP: разведка США заранее знала о планах Пригожина организовать мятеж

Американская разведка заранее получила информацию о возможной организации основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженного мятежа в России, сообщают газеты The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США. По данным WP, информация о планах Евгения Пригожина появилась у разведки США «в середине июня», NYT утверждает, что точные данные американские разведслужбы получили 21 июня.

«У разведки США было достаточно сигналов о возможных действиях Пригожина, чтобы иметь возможность сообщить руководству о том, что что-то происходит»,— сказал WP один из американских чиновников.

NYT со ссылкой на одного из своих высокопоставленных собеседников сообщает, что в последние две недели существовала «высокая обеспокоенность» по поводу того, что может произойти в России, так как «любая нестабильность повлияет на контроль за российским ядерным арсеналом».

По информации NYT, в отличие от событий конца 2021 года, когда американская разведка рассекретила информацию о подготовке Россией военной операции на Украине, сейчас американские спецслужбы осознанно решили не делать этого. По словам американских чиновников, они допускали, что подобная информация может дать Владимиру Путину повод обвинить Запад в организации государственного переворота. Кроме того, американские власти не были заинтересованы в том, чтобы помочь российскому президенту избежать «серьезного» удара со стороны ЧВК «Вагнер».

Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, разведка сообщала американскому Конгрессу в начале недели о перемещениях ЧВК «Вагнер» и предоставляла конгрессменам подробную информацию о наращивании сил частной военной компании на границе.

Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву. Российские власти признали это вооруженным мятежом, против Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Александр Кислов