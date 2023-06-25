CNN: американская разведка предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер»

Разведка США считает, что основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин «довольно давно готовился бросить вызов военному руководству» России. Как сообщили источники CNN, разведка сообщила Конгрессу в начале недели о перемещениях ЧВК и о наращивании сил на границе.

В Вашингтоне, как утверждается, видели признаки того, что «Пригожин готовился к такому ходу». Чиновники в США считают, что заявления предпринимателя о нехватке боеприпасов для операций на Украине были «преднамеренным обманом, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российским лидерам». Вместе с тем в разведке отмечают, что «все произошло очень быстро» и было трудно понять, насколько серьезны намерения Евгения Пригожина.

Основатель ЧВК «Вагнер» проводил с вечера 23 июня «марш справедливости» на Москву, который российские власти признали вооруженным мятежом. Урегулировать ситуацию удалось ближе к ночи 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев