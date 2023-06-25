В МГУ 26 июня объявлено нерабочим днем, экзамены пройдут дистанционно

В Московском государственном университете (МГУ) объявили понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Экзамены в рамках весенне-летней сессии и работа приемных комиссий будут проходить в дистанционном формате. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ ректора МГУ Виктора Садовничего.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности и в связи с решением мэра Москвы объявить понедельник нерабочим днем. В привычном режиме будут работать сотрудники, чья деятельность важна для функционирования университета. Заработная плата сотрудников будет сохранена, сказано в документе.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву. Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто, участников мятежа преследовать не будут, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На фоне происходящего в Москве был введен режим контртеррористической операции (КТО). Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в «целях минимизации рисков» принято решение объявить 26 июня нерабочим днем в городе. Исключение делается для органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб. После деэскалации ситуации в мэрии сообщили, что выходной день сохранят.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко