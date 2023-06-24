Понедельник остается выходным днем в Москве

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила агенствам, что выходной день для москвичей в понедельник, 26 июня, остается в силе.

«В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день»,— сказала госпожа Пенькова (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в «целях минимизации рисков» принято решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем в городе. Исключение делается для органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб. Решение было связано с тем, что в столице объявлен режим контртеррорестической операции из-за мятежа ЧВК «Вагнер».

Глава военной компании Евгений Пригожин заявил, что во избежание кровопролития, он останавливает движение колон ЧВК на Москву и отправляет своих бойцов в полевые лагеря.

23 июня господин Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После этих заявлений ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Владимир Путин назвал события, связанные с ЧВК, мятежом и предательством.

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