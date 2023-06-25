Что происходит после ввода войск России на Украину. День 487-й

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» покинула город и направилась в полевые лагеря, обстановка в районе штаба Южного военного округа спокойная. Ограничения движения на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях, введенные из-за мятежа ЧВК «Вагнер», сохраняются. Госсекретарь США Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Кулебой подтвердил неизменность поддержки Киева на фоне событий в России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:47. Власти Калужской области приняли решение снять ограничения на движение личного транспорта на территории региона, введенные с связи с мятежом «вагнеровцев» — губернатор Шапша.

9:44. Киев хотел бы провести у себя так называемый глобальный «саммит мира», на котором обсуждался бы предложенный Украиной мирный план — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

9:06. Президент Казахстана Токаев провел внеочередное заседание совбеза страны в связи с ситуацией в России.

9:04. Все ограничения, введенные ранее на дорогах Краснодарского края из-за мятежа ЧВК «Вагнер», сняты — Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

9:02. Обстановка вокруг здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, захваченного в субботу мятежниками из ЧВК «Вагнер», спокойная, движение по Буденновскому проспекту возобновлено — «РИА Новости». Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна «вагнеровцев» покинула город и направилась в полевые лагеря.

8:54. Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию в России — агентство Kyodo.

8:51. Ограничения движения на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях, введенные из-за мятежа ЧВК «Вагнер», сохраняются — пресс-служба «Автодора».

8:48. Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд, связанных с передачей в 1954 году полуострова в состав Украинской ССР — член заксобрания Сергей Трофимов.

8:46. Губернатор Белгородской области Гладков проведет 25 июня совещание по вопросу возвращения в город Шебекино жителей, эвакуированных из-за обстрелов.

8:43. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и подтвердил, что на фоне событий в России поддержка Вашингтоном Киева остаестя неизменной — Госдеп.