Мадуро поддержал Путина в противостоянии «попытке развязать гражданскую войну»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину на фоне вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер». По его мнению, господин Путин и Россия в этой ситуации «остаются победителем».

«Я хочу передать с поля битвы Карабобо, колыбели южноамериканской свободы, наши объятья солидарности и поддержки президенту РФ Владимиру Путину, который противостоял попытке предательства, попытке развязать гражданскую войну и в этот час остается вместе с Россией победителем»,— сказал господин Мадуро во время празднования 202-й годовщины битвы при Карабобо (цитата по ТАСС). Он выразил «полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы».

Поддержку господину Путину ранее также выразил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он выразил уверенность, что в России «восторжествует конституционный порядок».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны в обстреле позиции его компании и организовал «марш справедливости» на Москву. ЧВК, как утверждалось, почти весь день 24 июня удерживало контроль над военными объектами Ростова-на-Дону. Минобороны назвало обвинения в свой адрес «информационной провокацией», ФСБ восприняла «марш» ЧВК как вооруженный мятеж и возбудила уголовное дело. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством.

Ситуацию удалось урегулировать ближе к ночи 24 июня. ЧВК «Вагнер» освободила объекты в Ростове-на-Дону и отправилась в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев