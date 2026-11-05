Ломовое предложение

Инвестору также необходимо учесть и другие риски. Зачастую при активном росте франшиз «бизнес доходил до пика и падал ввиду повышенной конкуренции», отмечает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. «Ключевой риск — зависимость от одной компании. Это не ценная бумага и не банковский вклад: здесь нет надзора Банка России и страхования АСВ»,— указывает Илья Жарский. Причем досрочно выйти из проекта «быстро и без потерь вряд ли получится», считает эксперт. Один из основных рисков для инвестора — зависимость доходности от выбранной локации. «Неудачное расположение может сделать точку убыточной, даже если сама бизнес-модель эффективна»,— констатирует господин Баринов.