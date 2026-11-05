Ломовое предложение
Скупкой драгметаллов можно будет заниматься через автоматы по пассивной франшизе
На рынке появился новый вид инвестиций — пассивная франшиза на автоматы по скупке драгоценных металлов. Инвестор приобретает золотомат, а всю его деятельность обеспечивает управляющая компания, инвестор же получает доход в золоте или рублях. Эксперты считают идею перспективной, но указывают на риски низкой ликвидности таких вложений, неудачной локации, а также высокий порог входа — около 6 млн руб.
АО «Голдекс» представило пассивную франшизу золотоматов, рассказали “Ъ” в компании. Франчайзи приобретает золотомат и передает его в аренду управляющей компании, которая подбирает локацию, управляет персоналом и организует продвижение. В «Голдексе» рассчитывают, что франшиза станет одним из инструментов расширения сети до 2,4 тыс. точек в течение пяти лет. При этом, как пояснили в компании, «в кластерном формате доход инвестора учитывается в граммах золота: по итогам расчетного периода его можно оставить в металле или конвертировать в рубли». Выкуп золота у населения финансирует АО «Голдекс Ритейл».
«Голдекс» развивает сеть автоматизированной оценки и выкупа изделий из драгоценных металлов. Золотоматы определяют вес и пробу изделия и предлагают клиенту сумму выкупа. После согласия деньги перечисляются на банковскую карту. За девять месяцев 2026 года оборот скупки золотоматов «Голдекс» достиг 233 млн руб. против 61 млн руб. годом ранее. Весной «Голдекс» протестировал формат пассивной франшизы, запустив ЗПИФ комбинированного типа «Золотоматы-1». В него было привлечено 185,9 млн руб. средств квалифицированных инвесторов.
Пассивная франшиза доступна любым инвесторам. Средние вложения в открытие одной точки — 5,7 млн руб., включают все расходы до запуска, отмечают в «Голдекс». Паушальный взнос (единоразовая выплата владельцу бренда при заключении договора) отсутствует. По оценке компании, расчетный срок окупаемости составляет 24 месяца после открытия, прогнозируемая доходность — до 40% годовых. С седьмого месяца после открытия точки предусмотрена минимальная арендная выплата 100 тыс. руб. в месяц. Франчайзи получает большую из двух сумм — свою долю распределяемого дохода или минимальный платеж; эти выплаты не складываются. Средний показатель месячной прибыли по действующей сети составляет 170 тыс. руб.
Эксперты считают, что само направление перспективное, однако рынок является высококонкурентным. «Автоматизация позволяет снизить операционные расходы и сделать продажу золота более удобной для клиентов»,— отмечает руководитель сервиса «ЗаложиПродай» Сергей Баринов. При этом, по данным Банка России, на конец 2025 года в стране работало 10,4 тыс. отделений ломбардов, причем почти 95% объема займов приходилось на ювелирные изделия. С учетом того что «Голдекс» планирует открыть 2,4 тыс. золотоматов (эквивалент почти четверти существующей ломбардной сети по количеству точек), поставленная задача слишком амбициозная, считает господин Баринов.
Расчет делается на широкий круг инвесторов, которые ищут альтернативу вкладам на фоне ожидаемого снижения ставок. Предлагаемый формат «интересен прежде всего тем, что объединяет две популярные сейчас темы: пассивный доход от бизнеса "под ключ" и защиту сбережений через золото», отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Однако целевая аудитория, имеющая свободные 6 млн руб., довольно жесткое условие, указывает он.
Инвестору также необходимо учесть и другие риски. Зачастую при активном росте франшиз «бизнес доходил до пика и падал ввиду повышенной конкуренции», отмечает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. «Ключевой риск — зависимость от одной компании. Это не ценная бумага и не банковский вклад: здесь нет надзора Банка России и страхования АСВ»,— указывает Илья Жарский. Причем досрочно выйти из проекта «быстро и без потерь вряд ли получится», считает эксперт. Один из основных рисков для инвестора — зависимость доходности от выбранной локации. «Неудачное расположение может сделать точку убыточной, даже если сама бизнес-модель эффективна»,— констатирует господин Баринов.
Обещанную инвестиционную доходность 40% годовых «нельзя назвать гарантированной», указывает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. Заявленная доходность выглядит привлекательно, «но предусмотренная минимальная выплата 100 тыс. руб. в месяц соответствует примерно 21% годовых от первоначальных вложений до налогообложения и начинает действовать только с седьмого месяца», обращает внимание Сергей Баринов.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 9