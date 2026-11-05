Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с Бобом Диланом
Американский певец и лауреат Нобелевской премии Боб Дилан встретился с папой Римским Львом XIV. Понтифик принял музыканта в своем кабинете в Апостольском дворце. Об этом сообщает Reuters.
Папа Лев XIV подарил 85-летнему музыканту розарий, а Боб Дилан преподнес понтифику свою автобиографическую книгу «Хроники: Часть первая». Организовать встречу помог чиновник Ватикана священник-иезуит Антонио Спадаро.
Понтифик, являющийся поклонником творчества музыканта, в июле 2026 года процитировал строки из его неопубликованной песни 1963 года «Go Away You Bomb» («Уходи, бомба») в предисловии к книге «Разоруженные и разоружающие: мир как дар».
Боб Дилан находится в Риме в рамках осеннего этапа турне «Rough and Rowdy Ways». 5 ноября у него запланирован концерт на арене Palazzo dello Sport. Для музыканта это не первая встреча с главой Католической церкви. В 1997 году он выступал в Болонье перед папой Иоанном Павлом II.