Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с Бобом Диланом

Боб Дилан находится в Риме в рамках осеннего этапа турне «Rough and Rowdy Ways». 5 ноября у него запланирован концерт на арене Palazzo dello Sport. Для музыканта это не первая встреча с главой Католической церкви. В 1997 году он выступал в Болонье перед папой Иоанном Павлом II.