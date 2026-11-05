Разгонное настроение
Продажи новых машин в октябре обновили рекорд 2026 года
Российский авторынок в октябре показал лучший результат с начала 2026 года: за месяц продажи новых машин увеличились на 8%, хотя и остались ниже прошлогодних. Активизации спроса, считают дилеры, могло способствовать улучшение ситуации с топливом, а также опасения относительно повышения налогов и сборов в 2027 году.
Продажи новых легковых автомобилей в октябре увеличились на 8,2% относительно сентября, до 132,9 тыс. штук, подсчитали в «Автостате», исходя из данных ППК и собственной сегментации. Это лучший результат с начала 2026 года. Относительно октября 2025 года, когда на авторынке наблюдался ажиотажный спрос, вызванный ожиданием повышения утилизационного сбора, продажи снизились на 19,8%.
Лидерство на российском рынке в октябре сохраняет Lada с результатом 29,69 тыс. новых машин, на 10,7% меньше, чем годом ранее. У занимающего второе место китайского бренда Haval продажи снизились на 35,4%, до 16,86 тыс. штук, у находящегося на третьей строчке российского Tenet — выросли на 77,1%, до 15,28 тыс. штук.
Как уточняют в «Автостате», пять из десяти брендов, попавших в десятку лидеров рынка, показали в октябре снижение продаж. Сильнее всего потеряли Geely и Belgee, продажи которых упали на 44,6% и 41,2%, до 7,89 тыс. и 6,34 тыс. машин соответственно. Наименьшее падение показала японская Toyota — на 5%, до 3,95 тыс. штук. Наибольший рост — у японской Mazda, продажи которой увеличились в 2,5 раза, до 2,71 тыс. автомобилей.
В тройку самых популярных моделей в октябре вошли Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7. Лучший рост продаж на низкой базе показала Lada Iskra, серийное производство которой было запущено в сентябре 2025 года на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan). За октябрь было реализовано 3,56 тыс. машин Lada Iskra — в 5,6 раза больше, чем месяцем ранее. Наибольшее падение продаж в модельном рейтинге — у Haval M6: более чем в 2 раза, до 2,96 тыс. штук.
Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что основной фактор улучшения спроса — это окончание года, когда многие потребители решаются реализовать планы по покупке автомобиля. «Всех немного пугают новые налоги или сборы, которыми нас могут ограничить в следующем году. Например, изменения в ставках обложения пассивного дохода, как ни странно, находят отражение в решении приобрести автомобиль»,— говорит эксперт. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко отмечает, что могло сказаться и улучшение ситуации с бензином. По его словам, когда очередей на заправках нет, а топливо есть, и в ассортименте, покупателю проще решиться. Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов обращает внимание, что в октябре на один день больше, чем в сентябре, и при нынешнем темпе продаж это дает около 4 тыс. из 10 тыс. автомобилей, на которые вырос рынок. Еще часть прироста обеспечивает сезонность, поскольку октябрь в годовом цикле, как правило, проходит активнее сентября, говорит топ-менеджер.
Главной тенденцией месяца господин Иванов называет снижение продаж гибридов и электромобилей после приостановки программ субсидирования. «Это не могло не сказаться на спросе брендов, у которых была поддержка в этом направлении»,— замечает он. В Минпромторге 30 сентября сообщали, что лимит бюджетных средств по программам льготного автокредитования и лизинга освоен досрочно. Для электромобилей по программе льготного автокредитования, которая распространялась на бренды «Москвич», Evolute, Voyah и «Амберавто А5», предусмотрена скидка в 35%, но не более 925 тыс. руб. Первый вице-премьер Денис Мантуров в конце октября объявил, что программы льготного автокредитования и лизинга будут возобновлены с 1 декабря из лимитов 2027 года.
В ноябре существенного роста продаж относительно октября, как и резкого падения, дилеры не ждут. По словам Павла Шевченко, результат, вероятно, будет сопоставим с октябрьским, но окажется ниже показателей ноября 2025 года (127,92 тыс. новых машин, согласно «Автостату»). Андрей Ольховский считает, что ноябрьские продажи будут не хуже октябрьских и, скорее всего, основой роста станут программы от импортеров. Николай Иванов ожидает, что будут проданы около 130 тыс. новых машин, отмечая, что предпосылок для заметного роста спроса не видно. В январе—октябре 2026 года, по данным «Автостата», было продано 1,1 млн новых легковых автомобилей — на 3,7% больше, чем за десять месяцев 2025 года.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 9