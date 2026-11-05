Разгонное настроение

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что основной фактор улучшения спроса — это окончание года, когда многие потребители решаются реализовать планы по покупке автомобиля. «Всех немного пугают новые налоги или сборы, которыми нас могут ограничить в следующем году. Например, изменения в ставках обложения пассивного дохода, как ни странно, находят отражение в решении приобрести автомобиль»,— говорит эксперт. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко отмечает, что могло сказаться и улучшение ситуации с бензином. По его словам, когда очередей на заправках нет, а топливо есть, и в ассортименте, покупателю проще решиться. Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов обращает внимание, что в октябре на один день больше, чем в сентябре, и при нынешнем темпе продаж это дает около 4 тыс. из 10 тыс. автомобилей, на которые вырос рынок. Еще часть прироста обеспечивает сезонность, поскольку октябрь в годовом цикле, как правило, проходит активнее сентября, говорит топ-менеджер.