Рыба переключает сети
Атлантическая сельдь за год подорожала на 40,7%
Оптовая стоимость атлантической сельди на северо-западе страны перешла к резкому росту: в начале ноября она подорожала на 40,7% в годовом выражении. Это связано со снижением промысла из-за санкционных ограничений. На внутреннем рынке баланс пока поддерживается за счет предложения тихоокеанской сельди. Но из-за внешнего спроса на нее ситуация может поменяться.
Средняя оптовая стоимость атлантической сельди в северо-западной части страны на 2 ноября 2026 года составила 190 руб. за 1 кг, следует из мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Год к году значение выросло на 40,7%, с начала года — на 37,7%. Выраженное увеличение цен, согласно мониторингу, началось с сентября 2026 года, до этого они были стабильны. Стоимость продукции формируется под влиянием комплекса рыночных факторов: сезонность, объем предложения, затраты на добычу, переработку, спрос и т. д., пояснили “Ъ” в Росрыболовстве.
Согласно материалам Рыбного союза, на 1 ноября 2026 года в Западном бассейне добыто 16,3 тыс. тонн сельди. За год значение сократилось на 19,3%. На промысел влияет внешнеполитическая обстановка, объясняют в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Часть российского флота из-за санкций не ведет добычу атлантической сельди в рыбопромысловых зонах североатлантических стран, а оставшиеся суда ограничены в выгрузке продукции и снабжении в районах вылова. На это накладывается рост издержек рыбаков на оплату труда, строительство флота и береговой инфраструктуры.
Аналитики ФГУП «Нацрыбресурс» в своем мониторинге среди факторов роста цен на атлантическую сельдь на северо-западе выделяют конкуренцию между внутренними и экспортными поставками. Экспорт мороженой сельди в январе—сентябре 2026 года в годовом выражении увеличился на 19%, до 229 тыс. тонн, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе статистики иностранных таможенных служб. Основными направлениями поставок остаются Китай, Республика Корея, Япония и страны Африки — Нигерия, Того, Гана, Бенин, Камерун. Собеседники “Ъ” на рыбном рынке, впрочем, отмечают, что экспорт увеличивается в первую очередь за счет тихоокеанской сельди.
В Росрыболовстве говорят, что промысел тихоокеанской сельди в этом году как раз оказался успешным. Объем вылова увеличился почти на 30% в годовом выражении, составив 612,1 тыс. тонн на 2 ноября. Атлантическая и тихоокеанская сельдь — разные биологические виды, но с точки зрения потребительских свойств они похожи и могут частично заменять друг друга в переработке, говорят в ведомстве.
Тихоокеанская сельдь сейчас один из самых доступных видов рыбы для переработки и потребления, говорит управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. В целом, по его словам, рыба в мире продолжает дорожать. Эксперт связывает это с массовым изменением путей миграции рыбы из-за рекордного Эль-Ниньо (существенное повышение температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана). Резкое удорожание топлива также переносится на стоимость добычи и доставки, добавляет эксперт.
Увеличение цен на атлантическую сельдь и растущий экспорт могут привести к удорожанию и тихоокеанской. Согласно ФГУП «Нацрыбресурс», последняя в оптовой закупке на северо-западе страны за неделю выросла в цене на 1,9%, с начала года — на 4,8%. В центре России рост составил 1,3% и 16,9% соответственно. В Рыбном союзе отмечают, что Эль-Ниньо в этом году привел к резкому снижению вылова анчоусов в Перу. Альтернативой им на мировом рынке может стать сельдь, которая также выступает источником сырья для производства рыбной муки.
Дополнительно стимулировать рост цены на сельдь, по мнению Рыбного союза, может высокий спрос внутри страны. Это один из наиболее популярных и доступных видов рыбы, поясняют там. В контексте роста цен на другие популярные позиции, считают аналитики, мог увеличиться спрос именно на сельдь. Согласно NTech, в январе—июне 2026 года натуральные продажи сельди в основных рыбных категориях выросли на 13% год к году. Она заняла 9% от совокупных продаж копченой рыбы, 19% — слабосоленой и 90% — в категории пресервов.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 7