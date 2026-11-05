Рыба переключает сети

Увеличение цен на атлантическую сельдь и растущий экспорт могут привести к удорожанию и тихоокеанской. Согласно ФГУП «Нацрыбресурс», последняя в оптовой закупке на северо-западе страны за неделю выросла в цене на 1,9%, с начала года — на 4,8%. В центре России рост составил 1,3% и 16,9% соответственно. В Рыбном союзе отмечают, что Эль-Ниньо в этом году привел к резкому снижению вылова анчоусов в Перу. Альтернативой им на мировом рынке может стать сельдь, которая также выступает источником сырья для производства рыбной муки.