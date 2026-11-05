КНДР отчиталась об испытании нового комплекса ПВО

Также в четверг Главное управление ракетостроения КНДР проверяло проектно-технические характеристики новейшего комплекса ПВО. Сообщается, что характеристики системы подтверждены, как и надежность примененных в разработке новых материалов. В частности, успешно отработаны методы комбинированного управления, опознание и отождествление целей, а также работа аппарата обработки разведывательной информации.