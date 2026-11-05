КНДР отчиталась об испытании нового комплекса ПВО
Запуск ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря 4 ноября был осуществлен в рамках обязательных учений оборонной отрасли и военных. Учения нацелены на техническое обновление боевых систем и повышение боеготовности стратегического вооружения, сообщило в четверг ЦТАК.
Огневое подразделение части стратегических крылатых ракет большой дальности в неназванном восточном регионе страны «безупречно выполнило задание по нанесению удара по виртуальному аэродрому». Днем ранее южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что военная разведка Сеула не распознала запущенный снаряд.
Также в четверг Главное управление ракетостроения КНДР проверяло проектно-технические характеристики новейшего комплекса ПВО. Сообщается, что характеристики системы подтверждены, как и надежность примененных в разработке новых материалов. В частности, успешно отработаны методы комбинированного управления, опознание и отождествление целей, а также работа аппарата обработки разведывательной информации.