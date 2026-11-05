Книга об Александре Македонском получила премию Бейли Гиффорда за нон-фикшн
Автор книги «Александр: Бог, Царь, Человек» (Alexander: God, King, Man) Эдмунд Ричардсон стал лауреатом премии Baillie Gifford Prize 2026 года. Награда была вручена 4 апреля на церемонии в Лондоне. Писатель получил премию в 50 тыс. фунтов стерлингов.
Эдмунд Ричардсон стал первым автором, получившим эту награду за книгу по античной истории.
Председатель жюри, журналистка Кёрсти Лэнг, описала книгу как «исторический блокбастер». По ее словам, книга — «потрясающая кинематографичная история о древнем мире, сочетающая виртуозную сборку исследовательских материалов с исключительным литературным мастерством».
Книга рассказывает о жизни Александра с 336 года до н.э. До его смерти в Вавилоне в возрасте 32 лет. В 20 лет он возглавил практически обанкротившееся государство, после чего завоевал Персидскую империю во главе армии.
Как сообщает The Guardian, Ричардсон работал над исследованием около 10 лет. Он опирался на результаты более чем десятилетних исследований на четырех континентах и лично перевел источники с 12 древних языков. Он также использовал в своей работе свежие археологические находки, в том числе недавно расшифрованные записи вавилонских астрономов времен Александра.