Bild: Министр экономики Баварии найден мертвым в отеле в Берлине

По информации газеты, тело 55-летнего политика было обнаружено 4 ноября в номере отеля Neuer Fritz в районе Берлин-Митте. До этого он отменил свое участие в открытии столичного офиса «Свободных избирателей» из-за недомогания, после чего перестал выходить на связь.