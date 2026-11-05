Bild: Министр экономики Баварии найден мертвым в отеле в Берлине
Министр экономики Баварии и лидер партии «Свободные избиратели» (Freie Whler) найден мертвым в отеле в Берлине, сообщает Bild со ссылкой на источники. По информации газеты, до этого министр чувствовал себя плохо.
По информации газеты, тело 55-летнего политика было обнаружено 4 ноября в номере отеля Neuer Fritz в районе Берлин-Митте. До этого он отменил свое участие в открытии столичного офиса «Свободных избирателей» из-за недомогания, после чего перестал выходить на связь.
Прокуратура и комиссия по расследованию убийств Управления уголовной полиции Берлина начали расследование. Предварительно, следов насильственной смерти не зафиксировано. О причинах смерти политика пока не сообщается.
Хуберт Айвангер возглавлял баварское отделение «Свободных избирателей» с 2006 года. С 2010 года он был федеральным председателем партии. С ноября 2018 года он занимал посты вице-премьера Баварии и министра экономики.