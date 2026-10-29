Нейросеть ввела паспортный контроль

«Один из моих сотрудников столкнулся с такой блокировкой. Решение оказалось достаточно простым: просто зарегистрировать новый аккаунт и продолжить в нем работать. Конечно, модели Anthropic — одни из лучших в мире на сегодняшний день. Я их использую, и у меня, например, доступ сохранился. Несколько волн таких блокировок прошло, но меня это никак не затронуло. Может быть, потому что я особо никаких документов не предоставлял — у меня там базовый аккаунт.