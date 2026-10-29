Нейросеть ввела паспортный контроль

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Почему Claude снова начала блокировать российских пользователей
Россияне жалуются, что доступ к чат-боту пропадает сразу после подтверждения личности загранпаспортом. Причем даже при оплаченной подписке. Документы требуют не у всех, а при подозрительной активности. В том числе, предположительно, при использовании VPN. Это уже третья волна жалоб с начала 2026-го.
Весной 2026 года доступ к Claude потеряли сотни россиян. В начале октября блокировки повторились, причем только среди россиян и клиентов из КНР. Об одном из таких случаев “Ъ FM” рассказал основатель компании «А-Я Эксперт» Роман Душкин:
«Один из моих сотрудников столкнулся с такой блокировкой. Решение оказалось достаточно простым: просто зарегистрировать новый аккаунт и продолжить в нем работать. Конечно, модели Anthropic — одни из лучших в мире на сегодняшний день. Я их использую, и у меня, например, доступ сохранился. Несколько волн таких блокировок прошло, но меня это никак не затронуло. Может быть, потому что я особо никаких документов не предоставлял — у меня там базовый аккаунт.
Я не знаю механизмов, по которым Anthropic отсекает пользователей. Если человек разработчик, то, конечно, для него наличие таких инструментов, как Claude Code, достаточно критично. Это мощнейший инструмент, который усиливает разработку максимально».
Одновременно с этим в соцсетях появляются сообщения пользователей, которые успешно прошли проверку и сохранили доступ к Claude. Хотя сервис официально недоступен в России, и для оплаты подписок россияне нередко прибегают к услугам посредников. А это может вызывать подозрения у разработчиков. Ужесточение проверок может быть связано с подготовкой Anthropic к выходу на биржу, считает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:
«Специальной программы борьбы с российскими пользователями у Anthropic точно сейчас нет. По крайней мере, ничто из их публичной повестки, в судебных исках, их политических высказываний, за которыми мы пристально наблюдаем, не свидетельствует о том, что именно в отношении россиян они каким-то образом ужесточились. Жители России так или иначе вынуждены использовать VPN, серые схемы оплаты, они стали косвенными жертвами, потому что Claude сейчас очень активно борется с любыми незаконными схемами.
Чтобы пройти аудит и провести IPO, от Anthropic требуют выстроить надежные, безопасные механизмы, протоколы без так называемых backdoors. Anthropic даже сейчас ввел ограничения на “объективное использование” Claude. Они сейчас очень сильно повысили в целом протоколы безопасности и стремятся к максимальной защищенности и прозрачности своих сервисов. Поэтому и пресекают различные серые схемы, блокируют связанные с ними аккаунты. Это по всему миру происходит».
По данным Reuters, IPO Anthropic может состояться уже в ноябре 2026-го. При этом некоторые инвесторы оценивают разработчика Claude в $1,5 трлн. Если размещение пройдет по такой оценке, оно может стать одним из крупнейших в истории американского фондового рынка.