Силуанов назвал размер средней пенсии по старости в 2027 году
Средний размер пенсии по старости в России в 2027 году составит 29 904 руб. Об этом сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.
По его словам, прожиточный минимум вырастет в следующем году на 6,8% и достигнет 20 227 руб. От этого показателя будут рассчитываться размеры пособий и социальных тарифов с учетом динамики изменения.
Минимальный размер оплаты труда в 2027 году составит 28 935 руб. Господин Силуанов отметил, что задача, поставленная президентом, — довести МРОТ к 2030 году до 35 тыс. руб. — будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами, подчеркнул он.