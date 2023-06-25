ЧГТРК: в Москву направлены 3 тыс. чеченских бойцов, в Ростов передислоцированы участники СВО

Вооруженный мятеж частной военной компании «Вагнер» привел к передислоцированию чеченских подразделений, следует из сообщения чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Бойцов из республики отправили в Московский регион и Ростов-на-Дону.

На «защиту Москвы» направили 3 тыс. бойцов из 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, 94-го полка оперативного назначения, батальона «Юг», 141-й моторизованного полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также военных регионального управления Росгвардии.

«Бойцы с раннего утра находятся в Москве на позициях и готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина»,— говорится в сообщении телеканала в Telegram. Отмечается, что они «несут службу на подступах к столице». Командиры подразделений записали обращение с Щуровского моста в городе Коломна Московской области — через него проходит трасса М-5, которая ведет в Москву.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Утром 24 июня ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и объявила о походе на Москву. Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину» России и пообещал, что мятеж будет подавлен. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке движения ЧВК и деэскалации. Как развивались события — в подборке «Ъ». Читать далее

В Ростов-на-Дону для «проведения контртеррористической операции против участников мятежа» были направлены бойцы спецназа «Ахмат» и 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат», которые участвовали в военной операции на марьинском направлении. Они были передислоцированы в Ростовскую область утром 24 июня. «В настоящее время бойцы под командованием Апты Алаудинова и Зайнди Зингиева обеспечивают общественную безопасность в черте города Ростов»,— сообщил телеканал.

ЧВК «Вагнер» заняла объекты в Ростове-на-Дону в ночь на 24 июня во время «марша справедливости» на Москву, которую российские власти назвали вооруженным мятежом и предательством. ЧВК освободила центр Ростова-на-Дону после 23:00 24 июня после переговоров по урегулированию. В рамках договоренностей ЧВК обязалась вернуться в полевые лагеря, российские власти — прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев