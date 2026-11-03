Бангладеш трещит по швам
Как протесты на фабриках в регионе скажутся на российских брендах
Бангладеш, второй по объемам экспортер одежды в мире, охвачен протестами. Тысячи работников швейных фабрик вышли на улицы. По данным Reuters, почти 700 предприятий приостановили работу. Сотрудники добиваются повышения зарплаты. Сейчас минимальная ставка 30 тыс. така — это меньше 20 тыс. руб., пишет газета Dhaka Tribune. Протесты охватили уже несколько промышленных городов страны и переросли в беспорядки. Для разгона толпы полиция применяет слезоточивый газ, дубинки и водометы.
Руководители закрытых фабрик уже предупредили своих иностранных заказчиков о срыве поставок продукции. Как рассказали “Ъ FM” в компании Finn Flare, пока сроки сдвинулись на 10 дней. Под угрозой коллекции весна-лето крупнейших брендов России, пояснила основатель консалтингового агентства для fashion-индустрии K&P Agency Галина Кравченко-Манюкова:
«Бангладеш специализируется на выпуске одежды и обуви для сегментов эконом и средний минус, максимум для среднего ценового сегмента. Безусловно, себестоимость является одним из преимуществ фэшн-компании, которая позволяет зарабатывать, потому как этот бизнес работает за маржу сейчас, а не за выручку вследствие того, что происходит стагнация рынка.
Конечно, пострадают прежде всего компании крупные, потому что в Бангладеш размещаются топовые организации — это бренды холдинга Melon Fashion Group, «Твое», Gloria Jeans.
В том числе селлеры на маркетплейсах, но их меньше, потому что компании с большими тиражами и профессионально работающих по аутсорсингу среди селлеров все-таки меньше, чем у исторически сложившихся ритейл-компаний, лидеров рынка.
Можно говорить и о вилке событий. Одна вилка — они сейчас успокоятся и последствий не будет. Вторая — будут опоздания. Третья — компании просто откажутся от этого товара. Скорее всего, это выразится в задержках. Нужно понимать, что задержки, о которых мы сейчас говорим, это товар летний и по большому счету компенсировать еще его есть время».
Бангладеш является ключевым поставщиком одежды для мировых гигантов, таких как H&M, Zara, Walmart и Primark. В стране работают больше 4 тыс. текстильных фабрик, общее количество сотрудников превышает 4 млн человек. Около 600 предприятий обслуживают заказчиков из России, писал “Ъ”. Масштабные акции протеста в республике проходят почти каждый год. Требования у митингующих одни и те же: поднять зарплату. В последний раз ставки обновляли в 2023 году.
Для российского рынка сбой на бангладешских фабриках большой проблемой не станет, поскольку сотрудничают с ними всего несколько крупных компаний, считает основатель Сообщества предпринимателей российской индустрии моды Антон Гуреев:
«Основные мощности, которые у нас есть по краевому трикотажу — это Узбекистан, там все спокойно. По иной продукции, в основном это Китай, либо Корея. Бангладеш — очень специфический инструмент решения задач. Не так много компаний там размещаются.
К сожалению, в Бангладеш абсолютно невероятные условия труда и оплаты. Но это специфика региона, страны и серийное производство в силу своих особенностей размещается в наиболее дешевых регионах нашей планеты.
Когда в Китае заработная плата начала подниматься, то, соответственно, все самые невообразимо дешевые вещи пошли в Бангладеш.
В силу того, что эта страна — инструмент решения очень объемных задач и дешевых задач, а объемный недорогой рынок работает с большим упреждением, то есть это от года до полутора наперед. И если в производственном цикле где-то в серединке поехало две недели, то это не очень сильно сказывается на итоговом выпуске продукции. Сейчас производится условно осень или даже весна следующего года, учитывая логистические циклы, планирование, так что там особо никаких проблем-то и не будет».
В компании Finn Flare “Ъ FM” рассказали, что подрядчики из Бангладеш практически всегда нарушают сроки отгрузки, но сотрудничать с ними все равно выгодно. Там работа обходится на 20% дешевле, чем в других азиатских странах. Но если после протестов фабрики повысят стоимость работ, заказчики рассмотрят вариант ухода в Китай.
“Ъ FM” направил запросы крупным российским производителям одежды и ожидает ответа. По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, государство ежегодно зарабатывает на поставках текстиля за границу около $40 млрд.