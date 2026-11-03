Бангладеш трещит по швам

В силу того, что эта страна — инструмент решения очень объемных задач и дешевых задач, а объемный недорогой рынок работает с большим упреждением, то есть это от года до полутора наперед. И если в производственном цикле где-то в серединке поехало две недели, то это не очень сильно сказывается на итоговом выпуске продукции. Сейчас производится условно осень или даже весна следующего года, учитывая логистические циклы, планирование, так что там особо никаких проблем-то и не будет».