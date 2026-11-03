К тоннелю подвели бюджет

«Кажется, что подходные магистрали со стороны США $12 млрд — это большая недооценка. Потому что если речь об автодороге, то на Аляске такие магистрали есть, и это можно сделать. Но если речь идет о железной, то тогда должна быть ее оценка от основной территории США через территорию Канады и всю Аляску. Там-то железной дороги нет. В России, тоже, кстати, надо тянуть ветку от Якутска.