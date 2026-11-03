К тоннелю подвели бюджет
Во сколько может обойтись трасса между Аляской и Чукоткой
Тоннель между Аляской и Чукоткой обойдется минимум в $205 млрд. Об этом говорится в исследовании аналитиков Kept, которые проанализировали все этапы строительства маршрута, “Ъ FM” ознакомился с расчетами. Так, прокладка дороги от Магадана до побережья Берингова пролива будет стоить $50 млрд. Сам подводный тоннель протяженностью 86 км — $73 млрд.
В рублях общий бюджет мегапроекта, включая американскую часть строительства, сравним с четырьмя Олимпиадами в Сочи, 16,5 трлн руб. Чисто технически трассу можно начать прокладывать уже сейчас, однако вопросы вызывает экономическая целесообразность, заметил член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков:
«Кажется, что подходные магистрали со стороны США $12 млрд — это большая недооценка. Потому что если речь об автодороге, то на Аляске такие магистрали есть, и это можно сделать. Но если речь идет о железной, то тогда должна быть ее оценка от основной территории США через территорию Канады и всю Аляску. Там-то железной дороги нет. В России, тоже, кстати, надо тянуть ветку от Якутска.
Если речь о массовых грузах или перевозке контейнеров, конечно, железная дорога подходит значительно больше. Потому что на расстояние свыше 1-2 тыс. км перевозка по ней дешевле. Если тоннель будет строиться из экономических соображений, жд-пути предпочтительнее. Если речь об однопутке, то это стоит даже дешевле автодороги. Я не исключаю, что из массовых грузов там может поехать лес, металлы, минеральные удобрения. Здесь какая-то сравнимая экономика с океанскими судами, наверное, будет.
При этом срок строительства вместе с проектированием меньше 12 лет не займет.
Есть технологии, которые позволят построить такой тоннель, особенно используя возможности возведения промежуточных вертикальных стволов на Островах Диомида. У Илона Маска могут быть технологии, которые позволят удешевить проходку тоннелей, но не в десятки раз. Физику никуда не деть. Будет дорогая эксплуатация дороги и с российской, и с американской стороны. Ведь и там, и там она пойдет по вечной мерзлоте».
В октябре 2025 года Дональд Трамп назвал тоннель между Чукоткой и Аляской «очень интересной идеей». Так он ответил на предложение главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Позднее спецпредставитель президента заявил, что уже подписал соглашение о проектировании маршрута. По его словам, рабочее название трассы «тоннель Трампа—Путина».
Прокладка сухопутного пути из Евразии в Северную Америку — в первую очередь политический проект, уверен управляющий партнер консалтинговой компании Triada Partners Сергей Заборов:
«С чисто экономической точки зрения проект представляется как затея со слишком долгим сроком окупаемости. Понятно, что он имеет очень важное символическое значение. Так что решение о его реализации больше, наверное, касается не межгосударственных отношений, а мирового контекста, когда речь идет не о чистой экономики.
Что касается возможного участия в проекте Илона Маска, то он в принципе ассоциируется с невозможным. Для него это интересная может быть часть. Это укладывается в его парадигму подхода к тому, какие проекты он выбирает».
Ранее присоединиться к проекту бизнесмена призвал Кирилл Дмитриев. По мнению спецпредставителя президента, технологии The Boring Company позволят снизить затраты на строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой в несколько раз. Илон Маск никак не комментировал эти слова.