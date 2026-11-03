Премьер Польши объяснил проведение спецоперации у границы с Россией
Руководство Польши получило от спецслужб предупреждение о возможной провокации на границе с Россией в начале ноября, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на заседании правительства. По его словам, к российской границе направили полицейские подразделения после подозрительного «передвижения людей с фонариками».
«Сразу после полуночи я получил информацию от пограничной службы о том, что на польско-российской границе наблюдалось тревожное передвижение людей с фонариками,— сказал господин Туск (цитата по Rzeczpospolita).— Нам удалось предотвратить любые попытки провокаций, если таковые были. Конечно, мы никогда не сможем это подтвердить, но, по оценке пограничной службы, ситуация требовала полной мобилизации и контроля на местах».
По словам польского премьера, руководство страны решило направить на границу силы полиции, усилить пограничную службу и задействовать подразделения по борьбе с терроризмом. Он призвал руководство страны оставаться «предельно сосредоточенным и мобилизованным», чтобы предотвратить провокации не только на границе, но и внутри страны.
Накануне комендант польской полиции Марек Боронь объявил о начале специальной операции у границы с Калининградской областью из-за предупреждения об угрозе диверсий. По его словам, операция носит превентивный характер. Кроме того, операции провели в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах. В них участвовали пограничная служба, польские спецслужбы и армия.