Премьер Польши объяснил проведение спецоперации у границы с Россией

По словам польского премьера, руководство страны решило направить на границу силы полиции, усилить пограничную службу и задействовать подразделения по борьбе с терроризмом. Он призвал руководство страны оставаться «предельно сосредоточенным и мобилизованным», чтобы предотвратить провокации не только на границе, но и внутри страны.