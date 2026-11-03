16 + к пожизненным
Участникам пушкинской группировки запросили суровые сроки
В подмосковном суде прошли прения по уголовному делу лидера одной из самых жестоких региональных банд Дмитрия Леснякова (Лес) и его подручных. Следствие считает, что он вместе с подельниками убил троих участников таганской группировки в 2000-е годы. В данный момент Лес уже отбывает пожизненное заключение по делу о массовых убийствах в разных городах России. Гособвинитель просил назначить ему дополнительно 16 лет колонии. Его подельникам запросили сроки от 13 до 15 лет. Вину бандиты не признают.
В Московском областном суде 3 ноября прошли прения по уголовному делу лидера пушкинской ОПГ Дмитрия Леснякова и пятерых его сообщников. В этот раз им вменяют в вину три эпизода убийств (ст. 105 УК РФ).
Как уже рассказывал “Ъ”, жертвами фигурантов стали участники влиятельной в то время в столице таганской ОПГ. По данным СКР, в 2003 году в группировке произошел разлад из-за того, что бандиты не смогли поделить между собой преступные доходы. В частности, участники группировки Дмитрий Игнаткин, Роман Кашин и Николай Якушов поссорились с коллегами из-за «железнодорожного» крыла таганской ОПГ, названного так по месту проживания бандитов. Двух из «железнодорожных» убили. Трое земляков погибших, включая одного так и не установленного следствием бандита по прозвищу Француз, решили отомстить обидчикам, призвав на помощь дружественную им банду Дмитрия Леснякова, которая базировалась в Пушкинском районе.
План тщательно продумали. К участию привлекли 15 человек. Все направились в подмосковные Люберцы в кафе «Райский уголок», которое сняли на один вечер. Туда же пригласили Игнаткина, Кашина и Якушева якобы на поминки по двум погибшим товарищам. Приятели насторожились и прихватили с собой оружие. Пришедших усадили за стол, и они оказались в ловушке. С двух сторон их караулили несколько человек, чтобы те не сбежали. В подсобке «таганских» ждала «группа поддержки» из четырех бандитов, считает следствие. Персонал кафе заранее вывели на улицу. Нападавшие накинулись на троих гостей, избили их, заковали в наручники и уволокли в подсобку. Там их пытали до тех пор, пока те не признались в убийстве двух «железнодорожных».
Игнаткину, Кашину и Якушеву надели на головы пластиковые пакеты, замотали на шеях скотчем и веревками, после чего те задохнулись. Позже тела вывезли из кафе и закопали под забором промышленного предприятия, а в «Райском уголке» зачистили все следы расправы.
Как во время заседания сообщил прокурор, члены банды также причастны к убийству гангстера по фамилии Миронов. В 2000 году подручные Леса Шарыкин и Панасенко вместе с сообщниками арендовали квартиру в Новогиреево. Туда они привезли свою жертву и насильно вкололи в вену наркотик. Тело Миронова вывезли и оставили на автобусной остановке. Причиной расправы стало то, что силовики начали подозревать Миронова в торговле запрещенными веществами. Члены пушкинской ОПГ испугались, что он сдаст их.
Признательные показания о преступлениях дали бывшие члены ОПС. Они пошли на сотрудничество со следствием, чтобы избежать пожизненных сроков.
В ходе прений гособвинитель попросил приговорить Дмитрия Леснякова к 16 годам колонии особого режима со штрафом в 750 тыс. руб. Других участников пушкинской банды — Владимира Панасенко и Александра Еремова — к 15 и 14 годам соответственно. Для Дениса Архипова, Анатолия Панькова и Александра Шарыкина гособвинение запросило по 13 лет строгого режима.
Из подсудимых вину никто не признал. Лесняков в заседании не стал выражать свое отношение к обвинению. Еремов заявил, что узнал об убийстве спустя несколько месяцев после случившегося и даже не вспомнил причины конфликта. Паньков подчеркнул, что во время нападения была толпа — «не пройти, не проехать». Он якобы пытался разнять потасовку, но его остановили и сказали, что «друзья сами разберутся».
Архипов пояснил, что сам не убивал, но закапывал трупы буквально руками и от происходящего «был в ужасе».
Сейчас Дмитрий Лесняков отбывает пожизненный срок. Первый приговор был вынесен в 2012 году Московским городским судом. Леснякова признали виновным в бандитизме, совершении нескольких заказных убийств, покушений и разбоев на территории Москвы и Подмосковья. В 2021 году Мособлсуд повторно приговорил его к пожизненному наказанию по делу «турбазовского» (челябинского) крыла его преступного сообщества. Леснякова признали виновным в организации ОПС и серии убийств коммерсантов на Урале. Новый срок будет поглощен предыдущими.