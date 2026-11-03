Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Латвия отказались играть с Россией на ЧМ по хоккею
Сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии не будут соревноваться с командой России на чемпионате мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года, если российские хоккеисты будут туда допущены. Об этом заявили официальные представители национальных федераций.
31 октября глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что сборная Швеции не планирует бойкотировать турниры, в которых будут принимать участие российские спортсмены. А 3 ноября, как сообщило издание Experssen, господин Ларссон уточнил, что «сборная Швеции не будет играть со сборной России на предстоящих чемпионатах мира. Такое решение федерация приняла сегодня».
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским командам выступать на крупнейших соревнованиях, включая чемпионат мира 2027 года. Данное решение вызвало негативную реакцию нескольких стран, чьи сборные принимают участие в этом турнире, а также некоторых его спонсоров, которые выразили свою готовность разорвать контракты с IIHF.