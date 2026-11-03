Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Латвия отказались играть с Россией на ЧМ по хоккею

Сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии не будут соревноваться с командой России на чемпионате мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года, если российские хоккеисты будут туда допущены. Об этом заявили официальные представители национальных федераций.