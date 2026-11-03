Россия в октябре сократила портовые отгрузки зерна в три раза

В октябре российская пшеница отгружалась в 19 стран. Крупнейшим покупателем стал Египет, однако экспорт в эту страну упал в четыре раза — до 380,8 тыс. т. Годом ранее показатель составлял 1,5 млн т. Иран стал крупнейшим импортером по совокупному объему. В октябре этого года страна приобрела 552 тыс. т пшеницы, кукурузы и ячменя, однако это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.