Россия в октябре сократила портовые отгрузки зерна в три раза
В октябре экспорт российского зерна через портовую инфраструктуру сократился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 7 млн до 2,3 млн т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза.
По данным организации, портовые поставки пшеницы в октябре упали в 3,1 раза — до 2 млн т. В 3,4 раза сократился экспорт ячменя — до 161,4 тыс. т. Объемы портовых поставок кукурузы сохранились на уровне прошлого года — 243,6 тыс. т.
В октябре российская пшеница отгружалась в 19 стран. Крупнейшим покупателем стал Египет, однако экспорт в эту страну упал в четыре раза — до 380,8 тыс. т. Годом ранее показатель составлял 1,5 млн т. Иран стал крупнейшим импортером по совокупному объему. В октябре этого года страна приобрела 552 тыс. т пшеницы, кукурузы и ячменя, однако это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, изменились и маршруты российского экспорта: количество задействованных портов сократилось более чем в два раза — с 43 до 21. Наибольшие изменения произошли в Азово-Черноморском бассейне, где объемы поставок сократились с 5,38 млн до 130,5 тыс. т, а их общая доля снизилась с 71,6% до 5,5%.
Экспортеры переориентировались на порты Балтики и Дальнего Востока, следует из данных организации. Крупнейшим по объемам экспорта стал порт Усть-Луга с показателем 684 тыс. т. Через Астрахань было отправлено 396 тыс. т, через Высоцк — 368 тыс. т. Значительные объемы зерна экспортировались и через Санкт-Петербург. Всего доля этих портов по итогам октября достигла 65,3%, тогда как год назад находилась на уровне 2,4%.