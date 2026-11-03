ЦИК Болгарии объявила Илияну Йотову победителем на выборах президента

Президентская должность в Болгарии носит церемониальный характер. Президент возглавляет вооруженные силы, может налагать вето на законы, подписывает международные договоры и назначает послов. Он избирается на пятилетний срок. До выборов Илияна Йотова была исполняющей обязанности президента Болгарии. Этот пост она заняла после отставки бывшего главы государства Румена Радева в январе 2026 года.