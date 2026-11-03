ЦИК Болгарии объявила Илияну Йотову победителем на выборах президента
На выборах главы государства в Болгарии победила действующий президент Илияна Йотова. Это следует из результатов голосования, опубликованных Центральной избирательной комиссией Болгарии.
По данным ЦИКа, Илияна Йотова получила около 57,5% голосов избирателей. Одновременно с президентом граждане Болгарии выбирали вице-президента. По итогам голосования им стал Кирил Вылчев. За пост главы государства госпожа Йотова боролась с бывшим временным премьер-министром Андреем Гюровым. Он набрал 39,5% голосов.
Голосование на президентских выборах в Болгарии проходило в два тура. В первом туре разрыв между Илияной Йотовой и Андреем Гюровым был минимальным (госпожа Йотова получила 34,76% голосов, а ее главный соперник — 31,94%). Явка составила 29%.
Президентская должность в Болгарии носит церемониальный характер. Президент возглавляет вооруженные силы, может налагать вето на законы, подписывает международные договоры и назначает послов. Он избирается на пятилетний срок. До выборов Илияна Йотова была исполняющей обязанности президента Болгарии. Этот пост она заняла после отставки бывшего главы государства Румена Радева в январе 2026 года.