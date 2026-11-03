«Автодом» перезапустит бывший завод Mercedes в Подмосковье в начале 2027 года

Завод Mercedes-Benz в Есипово был открыт в 2019 году. После прекращения деятельности немецкого концерна предприятие перешло под контроль «Автодома». «Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям, — сказал Андрей Ольховский. — Нельзя сказать, что завод остановлен, но сейчас он и не работает на свою проектную мощность».