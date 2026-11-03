«Автодом» перезапустит бывший завод Mercedes в Подмосковье в начале 2027 года
Группа компаний «Автодом» в первом квартале 2027 года планирует запустить производство автомобилей с новым партнером. Выпуск организуют на бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипове. Об этом сообщил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.
Подробности о новом партнере и моделях, которые планируется выпускать на заводе, пока не раскрываются. Рынок продаж автомобилей, сказал господин Ольховский, находится в стадии стабилизации марок и моделей и, скорее всего, финализация на следующие 4-5 лет произойдет в 2027 году.
«После этого смена моделей будет нецелесообразна, так как необходимо будет окупать инвестиции в запуск сборочных производств и весь фокус автопроизводителей сместится на локализацию компонентов. И уже там будет борьба за объемы выпуска и себестоимость», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
Завод Mercedes-Benz в Есипово был открыт в 2019 году. После прекращения деятельности немецкого концерна предприятие перешло под контроль «Автодома». «Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям, — сказал Андрей Ольховский. — Нельзя сказать, что завод остановлен, но сейчас он и не работает на свою проектную мощность».