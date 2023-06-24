Бойцы ЧВК «Вагнер» и Пригожин покинули центр Ростова-на-Дону

С территории штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону уехала последняя военная техника частной военной компании «Вагнер», передает корреспондент «Ъ». Очевидцы запечатлели, как штаб покидает основатель ЧВК Евгений Пригожин.

ЧВК «Вагнер» заняла штаб Южного военного округа в ночь на 24 июня. После переговоров об урегулировании ситуации бойцы военной компании начали готовиться к отходу из центра города. Последняя техника была погружена после 23:00. Сейчас на территории штаба нет бойцов ЧВК.

Местное издание «Тютина» опубликовало видео, как Ростов-на-Дону покидает Евгений Пригожин. Люди, которые находились рядом с его автомобилем, проводили предпринимателя радостными криками. Она также пожали ему руку через окно внедорожника.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.

На этом фоне проводились переговоры по урегулированию ситуации с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их итогам российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель должен отправиться в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер», по заверению господина Пригожина, разворачивают колонны и уходят в полевые лагеря.

Леонид Уварчев; Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону