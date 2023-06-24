Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Британии, Германии и Франции

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в России с четырьмя мировыми лидерами. Разговор состоялся с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Лидеры обсудили ситуацию в России. Они также подтвердили свою неизменную поддержку Украины»,— говорится в сообщении Белого дома. Ранее в связи с событиями в России Евросоюз активировал центр реагирования на кризисы.

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Президент РФ Владимир Путин назвал события, связанные с ЧВК, мятежом и предательством. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова