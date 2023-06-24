Бойцы ЧВК «Вагнер» готовятся к отходу из центра Ростова

ЧВК «Вагнер» готовится к отходу из Ростова-на-Дону, сообщает корреспондент «Ъ» с места событий. Пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева предложила на запрос издания 161.RU дождаться действий бойцов ЧВК и комментировать их, а не слова об отходе.

Как сообщает корреспондент «Ъ», толпы прохожих подходят к оставшимся у штаба Южного военного округа бойцам, фотографируются и громко скандируют: «Вагнер!». Сейчас кварталы между ул. Большой Садовой и ул. Красноармейской, где находится штаб ЮВО, по-прежнему перекрыты. Здесь стоит военная техника. Один танк до сих пор находится в воротах цирка.

«РИА Новости» передает, что бойцы ЧВК в центре города заводят танки и грузят боекомплекты.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, и объявил о походе на Москву. Президент России счел действия главы ЧВК мятежом и предательством.

Позднее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. Они шли весь день. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России». После этого Евгений Пригожин заявил, что ЧВК разворачивает колонны и уходит в обратном направлении.

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Эрдни Кагалтынов; Анастасия Назарова