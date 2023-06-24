Песков: Путин работает в Кремле

Президент России Владимир Путин в настоящий момент работает в Кремле. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент работает в Кремле»,— сообщил «РИА Новости» господин Песков.

Поздно вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Вслед за этим Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован об этих заявлениях, принимаются необходимые меры.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль Ростова-на-Дону. Спустя некоторое время Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он рассказал, что ситуация в городе сложная, однако пообещал принять необходимые меры.

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Лусине Баласян