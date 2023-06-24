«Фонтанка»: В Смольном проходит совещание с участие всех силовых структур

В администрации Санкт-Петербурга в эти минуты проходит совещание с участием представителей всех силовых структур города. Об этом после полудня 24 июня сообщает «Фонтанка».

По информации издания, к Смольному проехало несколько кортежей. Возле здания администрации были замечены автомобили ФСБ, администрации президента и МЧС.

Ранее в Смольном заявили, что о «спокойной и контролируемой» обстановке в городе на фоне событий, связанных с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». В пресс-службе Пулково отметили, что петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

Пресс-служба Пятого канала сообщила, что не получала никаких команд насчет возможной отмены праздника выпускников «Алые паруса».

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