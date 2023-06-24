В Пулково заявили о работе аэропорта в штатном режиме

Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме, обслуживая пассажиров и самолеты на прилет и вылет. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Уточняется, что никаких изменений в расписании рейсов нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном заявили о «спокойной и контролируемой» обстановке в городе на фоне событий, связанных с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер».

В пресс-службе Пятого канала сообщили, что не получали никаких команд насчет возможной отмены праздника выпускников «Алые паруса».

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