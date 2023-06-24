Смольный: Обстановка в Петербурге спокойная и контролируемая

Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города. Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая. Об этом утром 24 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге в настоящий момент продолжают действовать усиленные меры безопасности, уточнили также в городской администрации.

«Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании «Вагнер-центра», не оказывают влияния на жизнь города»,— подчеркнули в Смольном.

Напомним, ранее стало известно, что силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Петербурге.

Тем временем в пресс-службе Пятого канала сообщили, что не получали никаких команд насчет возможной отмены праздника выпускников «Алые паруса».

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