Пятый канал: Команды отменять «Алые паруса» не было

Праздник петербургских выпускников «Алые паруса» отменять пока не планируется. Никаких команд на этот счет не поступало, заявили утром 24 июня в пресс-службе Пятого канала, который является одним из организаторов мероприятия.

«Команды отменять "Алые паруса" не было. Мы совсем недавно вернулись с репетиции, так что все должно пройти по плану»,— цитирует представителей Пятого канала ТАСС.

«Ъ-СПб» направил запрос в администрацию Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее стало известно, что власти Москвы, Московской области и ряда других регионов ввели режим контртеррористической операции.

Праздник выпускников «Алые паруса» должен пройти в ночь с 24 на 25 июня.

Тем временем здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге на Зольной улице оцепили силовики, передает корреспондент «Ъ-СПб». Около Центра стоят машины полиции и Росгвардии, а также автомобили без номеров. На момент публикации пресс-служба «ЧВК Вагнер Центра» не ответила на запрос редакции.

Что происходит вокруг ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», читайте в теме «Ъ».

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