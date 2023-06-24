Сбои в работе Telegram наблюдаются в Москве и ряде других городов

В работе Telegram в России произошел сбой. На неполадки жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, следует из данных сервиса DownRadar. По данным Downdetector, сбой начался около 12:00. С чем он связан, пока неизвестно.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции. Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер