Атакованный беспилотниками сухогруз Sparta II отбуксирован в Санкт-Петербург
Российский сухогруз Sparta II, атакованный морскими беспилотниками в Финском заливе, отбуксировали в порт Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Минтранса. Экипаж судна предварительно эвакуировали — моряков переместили на борт «Спасателя Карева».
«Сейчас первоочередной задачей спасателей является окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту сухогруза»,— указано в сообщении ведомства. Затем специалисты Морспасслужбы начнут обследовать корпус сухогруза, чтобы оценить техническое состояние и найти возможные повреждения.
Sparta II — универсальный сухогруз «Оборонлогистики». С октября судно ходило между Калининградом и Санкт-Петербургом после прохождения планового ремонта, сообщала пресс-служба компании. Вечером 21 ноября сухогруз атаковали два морских беспилотника, когда он находился в трех морских милях от российской границы. При ударе пострадал один член экипажа.