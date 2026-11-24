«Сейчас первоочередной задачей спасателей является окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту сухогруза»,— указано в сообщении ведомства. Затем специалисты Морспасслужбы начнут обследовать корпус сухогруза, чтобы оценить техническое состояние и найти возможные повреждения.